Собянин: «Московское долголетие» объединяет более 500 тыс. москвичей

Проект «Московское долголетие» объединяет уже более 500 тыс. москвичей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе торжественного мероприятия, посвященного пятилетию проекта, которое состоялось в кинотеатре «Художественный».

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«Пять лет прошло, и кажется, что «Московское долголетие» всегда существовало. Даже сложно представить Москву и москвичей без этого проекта. Но, по правде говоря, вот вспоминая, пять лет назад этого проекта не было. Но были сотни тысяч москвичей, активных, желающих общаться, желающих реализовать интересные проекты. <…> В первый же год мы получили больше 100 тыс. участников, а сегодня нас - полмиллиона. Поздравляю вас», - сказал Собянин.

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Также мэр пообщался с лидерами клубов Центров московского долголетия, экспертами и героями киномюзикла «Миссия «Долголетие», премьерный показ которого приурочен к годовщине проекта.

«Московское долголетие» - оздоровительный, образовательный и досуговый проект для москвичей старшего поколения, который стартовал 1 марта 2018 года по инициативе Сергея Собянина. Принять в участие в проекте могут женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет и москвичи, досрочно вышедшие на пенсию по выслуге лет.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, проект начинался с 12 направлений активностей, в настоящее время их 39. Это в том числе гимнастика, общефизическая подготовка, скандинавская ходьба, танцы, вокал, рисование, компьютерные технологии, лекции по истории, искусству, правовой и финансовой грамотности, занятия по иностранным языкам, курсы по кулинарии.

За время существования «Московского долголетия» участники проекта установили 20 рекордов России, прошли больше 108 млн км со скандинавскими палками, поставили сотни спектаклей, создали 10 модных коллекций и собственный вокально-инструментальный ансамбль.

В настоящее время проект реализуется в трех форматах: очно, на свежем воздухе, онлайн.