Объявлены конкурсы на проектирование двух детских садов в Коммунарке

«Департаментом развития новых территорий Москвы объявлены два конкурса по выбору технического заказчика на период выполнения проектно-изыскательских работ по проектированию двух детских садов на территории административно-делового центра в пос. Коммунарка», - говорится в материале.

Глава департамента Владимир Жидкин , которого цитирует пресс-служба, отметил, что оба дошкольных образовательных учреждения будут спроектированы и построены по госпрограмме «Развитие образования города Москвы» («Столичное образование») за счет бюджета города.

«Коммунарка с ее АДЦ - одна из основных точек развития ТиНАО. И жилье, и объекты социальной инфраструктуры строятся здесь параллельно, что обусловлено темпами прироста населения», - сказал Жидкин.

Участки, где планируется возвести два детских сада, расположены по соседству. На участке №57 построят детский сад на 200 детей возрастом от трех до семи лет, а на соседнем, №56, расположится более крупный детсад на 265 мест. Здесь предусмотрен бассейн. Оба детских сада планируется возвести чуть более чем за год с момента определения победителей конкурса.