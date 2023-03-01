Объявлены конкурсы на проектирование двух детских садов в Коммунарке

Объявлены конкурсы на проектирование двух детских садов в пос. Коммунарка в ТиНАО, сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.
«Департаментом развития новых территорий Москвы объявлены два конкурса по выбору технического заказчика на период выполнения проектно-изыскательских работ по проектированию двух детских садов на территории административно-делового центра в пос. Коммунарка», - говорится в материале.
Глава департамента Владимир Жидкин, которого цитирует пресс-служба, отметил, что оба дошкольных образовательных учреждения будут спроектированы и построены по госпрограмме «Развитие образования города Москвы» («Столичное образование») за счет бюджета города.
«Коммунарка с ее АДЦ - одна из основных точек развития ТиНАО. И жилье, и объекты социальной инфраструктуры строятся здесь параллельно, что обусловлено темпами прироста населения», - сказал Жидкин.
Участки, где планируется возвести два детских сада, расположены по соседству. На участке №57 построят детский сад на 200 детей возрастом от трех до семи лет, а на соседнем, №56, расположится более крупный детсад на 265 мест. Здесь предусмотрен бассейн. Оба детских сада планируется возвести чуть более чем за год с момента определения победителей конкурса.
«Важной частью принятого недавно бюджета Москвы стала Адресная инвестиционная программа (АИП), исполнение которой позволит сохранить, а по ряду направлений и нарастить темпы развития. Благодаря активному строительству объектов самого разного назначения улучшится качество городской среды и жизни в городе», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Отмечается, что на финансирование АИП выделят 2 трлн 239,6 млрд руб., в том числе в 2023 году - 910 млрд руб., в 2024 - 692,4 млрд руб., в 2025 - 637,2 млрд руб.