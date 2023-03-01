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34 минуты назад

Оплачивать парковку в Москве разрешили по-новому

Мослентаиещё 3

Водителям разрешили оплачивать парковку в Москве по-новому. Такая функция появилась в приложении «Яндекс Карты» и вскоре будет добавлена и в «Навигатор», рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

Оплачивать парковку в Москве разрешили по-новому
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Московские водители могут оплачивать парковку в "Яндекс Картах" — там же, где строят маршруты для своего автомобиля. Теперь им не нужно переключаться между приложениями или платить по смс», — говорится в пресс-релизе.

Для оплаты пользователям достаточно припарковать машину и активировать в приложении слой с парковками, выбрав на экране значок «Р». Далее нужно найти свою парковку и в появившейся карточке оплатить нужное время. Там же можно продлить или завершить парковку досрочно. Деньги в этом случае вернутся на парковочный счет.

Оплата при помощи сервиса доступна на всех городских парковках, кроме закрытых шлагбаумами, уточнили в компании.

Ранее неизвестные оставили пустую детскую коляску на парковочном месте во дворе подмосковных Люберец и заставили пользователей сети поспорить.

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