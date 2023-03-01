В стиле русского зодчества: как в парке «Кусково» строят ресторанный дворик

Павильоны монтируют поблизости от главных мест притяжения — музея-усадьбы и Большого Дворцового пруда.

Фото: Проектное решение Проектное решение

На территории парка «Кусково» продолжают сборку павильонов ресторанного дворика в стиле русского зодчества с применением материалов из дерева, а также резных элементов из него. Ранее на этом месте была заасфальтированная площадка.

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В самом парке располагалось несколько нестационарных точек, где продавали мороженое и кофе, однако они не справлялись с запросами посетителей, численность которых в выходной день могла превысить 10 тысяч человек.

«Ресторанный дворик представляет собой комплекс из трех павильонов, формирующих свой внутренний двор. Строения собирают из оцилиндрованного бруса со стилизованным резным декором. Такой дизайн отсылает к образу исторической деревни, которая когда-то располагалась в этих местах», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы СергСергей Мельников.

У двух павильонов, площадь каждого из которых составит около 200 квадратных метров, специалисты уже собрали наружные стены и внутренние перегородки. Также смонтировали алюминиевые витражи и входные двери, для которых использовали энергоэффективные стеклопакеты, стропильную систему и обрешетку кровли. Сейчас их обшивают сплошным слоем фанеры, ведут устройство тепло-, паро- и гидроизоляции. Также специалисты начали покрывать крыши павильонов гибкой черепицей.

Параллельно начался монтаж третьего павильона. Его площадь составит примерно 800 квадратных метров.

Архитекторы разрабатывали павильоны специально для этого проекта. На их изготовление потребовалось определенное время, так как они имеют свои особенности и индивидуальные конструктивные элементы. Кроме того, специально для ресторанного дворика подводили инженерные системы, чтобы обеспечить его функционирование.

Ресторанный дворик скроется за большой куртиной деревьев. Это сохранит историческую панораму усадьбы и берегов водоемов. Павильоны собирают на существовавшей ранее заасфальтированной площадке, которая находится поблизости от главных мест притяжения — музея-усадьбы «Кусково» и Большого Дворцового пруда.

В каждом павильоне разместятся технические и вспомогательные помещения, кухня, работающая по системе фуд-корта, и зоны для столиков. Все они будут иметь собственный вход, что позволит разделить потоки людей. Между павильонами расположится открытое пространство, на котором в летний период можно будет разместить столики с лавочками.