В Московском зоопарке пройдет "Кошачья неделя" в честь Дня кошек

Традиционная "Кошачья неделя", приуроченная к Международному дню кошек, пройдет с 1 по 5 марта в Московском зоопарке, сообщила во вторник пресс-служба зоопарка.
"С 1 по 5 марта в Московском зоопарке пройдет традиционная "Кошачья неделя". Участники квеста сначала получают маршрут с загадками, отсылающими к самым разным обитателям зоопарка (и это не только жители "Кошачьего ряда"), у вольеров которых нужно найти таблички с дополнительными заданиями. Маршрут можно получить в дни проведения квеста на входе в зоопарк или скачать на сайте зоопарка (опубликуют 1 марта)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на прохождение квеста понадобится порядка двух часов, но его можно совместить с более долгой и неспешной прогулкой по зоопарку. Ответы на вопросы квеста можно прислать до 20:00 4 марта на почту zoomaraphon2020@gmail.com. Лучшие ответы дадут пропуск на уникальную программу, которая состоится 5 марта - это лекция "Такие разные кошки" и экскурсия по "Кошачьему ряду" зоопарка.
Принять участие в квесте могут все желающие. Если победитель не сможет прийти на специальную программу 5 марта, его наградят дипломом и сувениром в другой день. Задания квеста и программа 5 марта рассчитаны на совместное участие детей от девяти лет и взрослых.