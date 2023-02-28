В Московском зоопарке пройдет "Кошачья неделя" в честь Дня кошек

"С 1 по 5 марта в Московском зоопарке пройдет традиционная "Кошачья неделя". Участники квеста сначала получают маршрут с загадками, отсылающими к самым разным обитателям зоопарка (и это не только жители "Кошачьего ряда"), у вольеров которых нужно найти таблички с дополнительными заданиями. Маршрут можно получить в дни проведения квеста на входе в зоопарк или скачать на сайте зоопарка (опубликуют 1 марта)", - говорится в сообщении.