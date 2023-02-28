В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
58 минут назад

В Московском зоопарке пройдет "Кошачья неделя" в честь Дня кошек

ТАСС

Традиционная "Кошачья неделя", приуроченная к Международному дню кошек, пройдет с 1 по 5 марта в Московском зоопарке, сообщила во вторник пресс-служба зоопарка.

В Московском зоопарке пройдет "Кошачья неделя" в честь Дня кошек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 1 по 5 марта в Московском зоопарке пройдет традиционная "Кошачья неделя". Участники квеста сначала получают маршрут с загадками, отсылающими к самым разным обитателям зоопарка (и это не только жители "Кошачьего ряда"), у вольеров которых нужно найти таблички с дополнительными заданиями. Маршрут можно получить в дни проведения квеста на входе в зоопарк или скачать на сайте зоопарка (опубликуют 1 марта)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на прохождение квеста понадобится порядка двух часов, но его можно совместить с более долгой и неспешной прогулкой по зоопарку. Ответы на вопросы квеста можно прислать до 20:00 4 марта на почту zoomaraphon2020@gmail.com. Лучшие ответы дадут пропуск на уникальную программу, которая состоится 5 марта - это лекция "Такие разные кошки" и экскурсия по "Кошачьему ряду" зоопарка.

Принять участие в квесте могут все желающие. Если победитель не сможет прийти на специальную программу 5 марта, его наградят дипломом и сувениром в другой день. Задания квеста и программа 5 марта рассчитаны на совместное участие детей от девяти лет и взрослых.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий