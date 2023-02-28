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1 час назад

Путин примет участие в открытии БКЛ

Елена Прошина

1 марта президент России Владимир Путин примет участие в открытии Большой кольцевой линии Московского метро. Об этом пишет РИА Новости.

Путин примет участие в открытии БКЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что церемония состоится в режиме видеосвязи. В ней также примет участие столичный мэр Сергей Собянин. На мероприятии будут присутствовать сотрудники Московского метрополитена, а также специалисты, участвующие в строительстве линии.

В этот день заработает сразу девять станций Большого кольца: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

Ранее Собянин сообщил об открытии электродепо "Нижегородское" в Москве. Как уточняется, оно будет обслуживать 40% поездов Большой кольцевой линии. По словам градоначальника, без этого объекта запуск БКЛ был бы невозможен. Предположительно здесь будут проходить ремонт 288 вагонов в год.

Напомним, открытие новых станций БКЛ переносили дважды – сначала мероприятие было запланировано на 22 февраля, потом перенесено на 28 февраля, а потом на 1 марта. Из-за запуска станций на востоке города будет изменен маршрут наземного транспорта. Так, автобусы и электробусы будут подъезжать ближе к вестибюлям станций, а также уменьшится их интервал движения.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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