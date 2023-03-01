Термально-оздоровительный комплекс построят в ТиНАО

Там будет работать флоатинг-бассейн, термальная спа-зона, хилинг-центр, бассейны, тренажерный зал, банный комплекс.

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru Ю. Иванко. Mos.ru

Термально-оздоровительный комплекс площадью более четырех тысяч квадратных метров возведут в ТиНАО, в жилом комплексе «Скандинавия». Стоимость объекта составит 600 миллионов рублей. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

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По его словам, качество жизни, позитивное, созидательное восприятие окружающей среды в ТиНАО поддерживают не только объемы ввода жилья, коммерческих площадей, социальной инфраструктуры, но и подобные инвестиционные проекты.

«В ТиНАО удалось создать конкурентоспособные условия для развертывания и ведения любого бизнеса. Объем привлеченных инвестиций превысил отметку в 3,15 триллиона рублей. В основе развития ТиНАО — следование принципам комплексного формирования присоединенных территорий. Мы строим дороги, развязки, социальную и инженерную инфраструктуру, объекты рекреации. Достойное внимание мы всегда уделяем созданию точек притяжения, реализации уникальных инфраструктурных объектов», — сказал Владимир Жидкин.

В оздоровительном комплексе будет работать хилинг-центр с авторскими оздоровительными программами, термальная спа-зона, открытые и закрытые бассейны площадью 700 квадратных метров с водой, минерализуемой по особой технологии, банный комплекс, тренажерный зал, залы для групповых занятий, а также гастробар со здоровым сбалансированным меню. Центром комплекса станет единственный в России флоатинг-бассейн площадью 180 квадратных метров — уникальное сооружение для максимального расслабления всего организма.

Новый объект дополнит ЗОЖ-инфраструктуру жилого района, а уникальность и разнообразие функций обеспечит ему интерес со стороны жителей соседних районов. Предполагается, что за год комплекс смогут посетить свыше 120 тысяч горожан.