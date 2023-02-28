В Москве введены новые правила использования электросамокатов

В столице введены новые правила использования электросамокатов, моноколес, сигвеев и гироскутеров, напомнил Telegram-канал «Москва 24». Внесенные в правила дорожного движения поправки вступают в силу с 1 марта 2023 года.

Так, электросамокаты, моноколеса, сигвеи и гироскутеры получили новый статус средств индивидуальной мобильности, передвигаться на которых можно со скоростью не более 25 километров в час.

При этом устройства должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета. По проезжай части на таком транспорте можно ездить людям с 14 лет. При движении по велодорожкам и тротуарам вес транспортного средства не должен превышать 35 килограммов.