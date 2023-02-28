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30 минут назад

Жителей Москвы и области предупредили о сильном ветре

Мослента

На территории Москвы и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду и гололедицы, предупреждает Гидрометцентр России.

Жителей Москвы и области предупредили о сильном ветре
Фото: мослентамослента

«Москва. Ветер, местами порывы до 15 метров в секунду. Период предупреждения с 09:00 до 21:00 среды, 1 марта. Местами на дорогах гололедица. Период предупреждения до 21:00 четверга, 2 марта», — говорится в сообщении.

Во вторник, 28 февраля, ожидается от минус трех до минус одного градуса, небольшой снег. В ночь на среду, 1 марта, похолодает до минус восьми градусов, а днем в среду ожидается до минус четырех градусов с небольшим снегом.

Ранее прогноз погоды на весенние месяцы дал москвичам специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик заявил, что на ранний приход весны жителям Центральной России рассчитывать не стоит.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,
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