В Москве стартовал Международный форум «Мы вместе.спорт»

В российской столице начал свою работу Международный форум «Мы вместе.спорт». Как сообщает Центральная Служба Новостей, в двухдневной деловой программе мероприятия, которое организовало Минспорта России, примут участие руководители спортивных федераций и объединений, частных компаний, представители медиа и производителей спортивного инвентаря.