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1 час назад

В Москве стартовал Международный форум «Мы вместе.спорт»

Моя Москва.онлайниещё 2

В российской столице начал свою работу Международный форум «Мы вместе.спорт». Как сообщает Центральная Служба Новостей, в двухдневной деловой программе мероприятия, которое организовало Минспорта России, примут участие руководители спортивных федераций и объединений, частных компаний, представители медиа и производителей спортивного инвентаря.

В Москве стартовал Международный форум «Мы вместе.спорт»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Международный Форум «Мы вместе. Спорт» будет проходить в московском выставочном центре Гостиный двор. Участники форума будут обсуждать целый комплекс важных вопросов, связанных со спортом в России.

Также планируются торжественные церемонии награждения ведомственными наградами Минспорта РФ. Одним из важных событий заявлено подведение итогов тестовых мероприятий системы идентификации.

Возрастное ограничение: 6+.

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