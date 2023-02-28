Бесплатную балетную тренировку проведут в центре «Москвариум» 8 марта

«Тренировка состоится 8 марта в 10:30 в рамках проекта «Спортивные выходные» центров госуслуг и департамента спорта Москвы. Занятие проведет Самира Мустафаева, российская и азербайджанская гимнастка, неоднократный призер чемпионатов мира в командном первенстве. В тренировке смогут принять участие 40 человек», - сказали в пресс-службе.