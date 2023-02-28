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1 час назад

Бесплатную балетную тренировку проведут в центре «Москвариум» 8 марта

Агентство «Москва»иещё 1

В центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ 8 марта состоится бесплатная балетная тренировка под руководством гимнастки Самиры Мустафаевой. Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта столицы.

Бесплатную балетную тренировку проведут в центре «Москвариум» 8 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тренировка состоится 8 марта в 10:30 в рамках проекта «Спортивные выходные» центров госуслуг и департамента спорта Москвы. Занятие проведет Самира Мустафаева, российская и азербайджанская гимнастка, неоднократный призер чемпионатов мира в командном первенстве. В тренировке смогут принять участие 40 человек», - сказали в пресс-службе.

Условия участия размещены в Telegram-канале «Москвариума».

График тренировок в рамках проекта «Спортивные выходные» можно посмотреть на сайте sportsweekend.ru.

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