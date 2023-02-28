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44 минуты назад

Модернизация нефтехранилища началась на Московском нефтеперерабатывающем заводе

Москва24иещё 5

Московский нефтеперерабатывающий завод приступил к обновлению резервуаров для хранения сырья и готовой продукции, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

На Московском НПЗ модернизируют нефтехранилище
Фото: портал мэра и правительства Москвы/департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы портал мэра и правительства Москвы/департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Оптимизация проводится в рамках комплексной модернизации, стартовавшей в 2011 году после включения предприятия в состав компании "Газпром нефть".

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По словам Овчинского, программа по обновлению нефтехранилища на МНПЗ позволит улучшить инфраструктуру всей системы хранения и заменить больше 40 технологических объектов. Он отметил, что на сегодняшний день на предприятии обновили 80% установок, модернизировали комплекс отгрузки топлива в автомобильный и железнодорожный транспорт.

На заводе завершается монтаж первых резервуаров для хранения светлых нефтепродуктов, которые заменят устаревшие емкости для мазута. Конструкции герметичны, а значит, в атмосферу не попадут пары нефтепродуктов.

Корпуса резервуаров изготовили из особой стали с антикоррозийным покрытием, устойчивой к перепаду температур и образованию трещин. Новые резервуары должны оснастить современными системами мониторинга, комплексами противоаварийной и противопожарной защиты.

Гендиректор завода Виталий Зубер рассказал, что современные технологии повысят эффективность переработки нефти на предприятии. По его словам, обновление производственного оборудования, инфраструктуры хранения и отгрузки топлива позволит обеспечивать полный комплекс мер для надежного и безопасного хранения произведенного топлива. Это в свою очередь позволит своевременно и в необходимых объемах снабжать рынок нефтепродуктами.

Когда модернизация завершится в 2025 году, предприятие перейдет на глубокую переработку нефти, которая повысит эффективность производства и позволит отказаться от изготовления мазута и получать бензин и дизельное топливо из нефтяных остатков.

В июне 2022 года Сергей Собянин посетил МНПЗ и заявил, что после третьего этапа модернизации предприятие станет самым экологически чистым во всей Европе. Он пояснил, что на заводе каждый год улучшают экологические показатели, глубину переработки и качество топлива.

Градоначальник назвал третий этап модернизации самым сложным, технологичным и финансовоемким. Однако, уточнил мэр, завод продолжает его реализовывать, несмотря на санкции и экономические сложности.

Новости Москвы,Владислав Овчинский,Сергей Собянин,Газпромнефть,
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