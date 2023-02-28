Назван способ продлить жизнь миллиону москвичей

Во всех взрослых поликлиниках Москвы запустили уникальный проект по проактивному диспансерному динамическому наблюдению, который поможет увеличить продолжительность жизни москвичей с хроническими заболеваниями и значительно улучшить ее качество. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Проактивное динамическое наблюдение подразумевает контроль за состоянием пациента не от приема к приему, а постоянно, в динамике. Если медики увидят в электронной медкарте факт вызова скорой или врача на дом, то сразу пригласят пациента на прием.

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Постоянно поддерживают связь с москвичами специально обученные помощники врачей. Они должны вовлекать людей в заботу о своем здоровье, способствовать формированию ответственного отношения к медицинским рекомендациям и назначениям, а также помогать с записью на прием и исследования.

Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы

Фактически мы создаем систему заботы о здоровье пациента, где ключевые звенья — сам пациент, врач и помощник врача. Сейчас в штате работают 400 помощников врачей, при необходимости мы увеличим число таких специалистов до 600

Вице-мэр подчеркнула, что контроль за состоянием, своевременный прием препаратов и внедрение здоровых привычек позволяет человеку жить полноценно. Сейчас на проактивном диспансерном динамическом наблюдении по девяти нозологиям находятся около миллиона москвичей с хроническими заболеваниями. Их определили на основе анализа основных причин смертности на дому. Так, в программу вошли такие заболевания, как сахарный диабет II типа, гиперхолестеринемия, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, фибрилляция и трепетание предсердий, хроническая сердечная недостаточность и другие. Для пациентов с двумя и более хроническими заболеваниями предусмотрена единая программа диспансерного наблюдения с обязательной консультацией узких специалистов.

В рамках проекта каждый пациент получает индивидуальную программу наблюдения с плановыми диспансерными приемами, обязательными исследованиями и консультациями узких специалистов. При необходимости врач может вносить свои коррективы. Перед каждым приемом и исследованием пациенту приходит СМС-оповещение. Вести пациентов врачам помогает цифровой сервис «Диспансерное наблюдение», который работает на базе ЕМИАС.

В новом разделе электронной медкарты «Мое диспансерное наблюдение» отображается все: начиная с имени врача и заканчивая назначениями. Также у москвичей есть возможность скачать свою программу диспансерного наблюдения в формате PDF. В электронную медкарту пациенты также могут вносить показатели своего здоровья.

«Электронная медицинская карта и программа диспансерного наблюдения позволяют врачам и медицинским сестрам иметь доступ к информации о пациенте в режиме реального времени, что дает возможность быстро реагировать на любые изменения в состоянии здоровья пациента. Проект имеет огромный потенциал и вносит значительный вклад в повышение качества медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями», — заявил главный врач Диагностического центра №5 ПавеПавел Гуляев.