Москвичи возвели во дворе снежную крепость

Москвичи в одном из столичных дворов возвели снежную крепость, сообщается в Telegram-канале «Московские новости».

Ранее гигантский снеговик из Подмосковья попал на видео. На кадрах видно, что длина «самого главного снеговика» составляет более двух метров. Источник уточнил, что снежному человеку слепили два лица.