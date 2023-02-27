Московские казаки раскрыли подробности службы в столице

Подробности службы казаков в столице раскрыл портал «Российское казачество» со ссылкой на представителей Войскового казачьего общества (ВКО) «Центральное казачье войско».

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В обязанности Московского окружного казачьего общества (МОКО) входит помощь правоохранителям в соблюдении общественного порядка и службам МЧС в обеспечении пожарной безопасности в городе.

Столичные казаки патрулируют музеи-заповедники «Царицыно», «Коломенское», парки «Кузьминки», «Зюзино», «Отрада», «Кусково», «Покровское-Стрешнево», «Косинский» и «Терлецкие пруды». Кроме того, они следят за правопорядком на ВДНХ, в поселениях Вороновское, Шишкин Лес, Красная Пахра и на территории православных храмов в Москве.

За прошедший год казаки обнаружили 2,9 тысячи нарушений общественного порядка в городе, а также 7,9 тысячи лиц, занимавшихся бродяжничеством и попрошайничеством. Кроме того, члены МОКО участвуют в реализации программы «Безопасный город», в рамках которой они выявили более 2,7 тысячи административных правонарушений за 2022 год и задержали человека, объявленного в федеральный розыск.

более 16200 дежурств провели в 2022 году народные дружины казаков в Москве

Пять добровольных пожарных дружин с 30 казаками помогают МЧС в Москве. В 2022 году они провели четыре пожарно-тактических занятия и участвовали в мероприятиях по обеспечению безопасности горожан.

Важное событие для казачества — ежегодный международный фестиваль «Казачья станица Москва», сообщили в департаменте национальной политики и межрегиональных связей столицы.

Это мероприятие дает возможность всем прикоснуться к богатой истории казачества, уникальным культурным и военным традициям, а для казаков из более чем 40 регионов — это возможность собраться на одной площадке.

Кроме того, в 2022 году 80 казаков приняли участие в СВО. ВКО также удалось собрать на гуманитарную помощь более трех миллионов рублей.