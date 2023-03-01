Новая выставка откроется в Музее транспорта Москвы 4 марта

Выставка «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» откроется в Музее транспорта Москвы 4 марта. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва Пелагия Тихонова / АГН Москва

— На выставке Музея транспорта Москвы «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра», которая откроется 4 марта в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ, мы зафиксировали достижения, которые изменили столицу и сделали жизнь горожан комфортнее. Она понравится людям разного возраста, — говорится в сообщении.

По словам директора Музея транспорта Москвы Оксаны Бондаренко, в транспортной среде изменения происходят очень быстро, поэтому необходимо их документировать, чтобы сохранить их в памяти горожан и истории города. Выставка позволит понять посетителям, что помогает развиваться московскому транспорту, передает официальный сайт мэра Москвы.