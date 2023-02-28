Длинная колонна военной техники на улицах Москвы попала на видео

«Не рановато ли?», «Готовь сани летом», «Каждый год так. Подготовка начинается с конца февраля», «Видел вчера на МКАД», «Брат участвовал в параде. Они сразу после Нового года готовиться начинают», — прокомментировали юзеры.

По информации из репортажа телеканала НТВ, в стране началась подготовка к предстоящему военному параду на Красной площади в честь Дня Победы. Накануне из Ивановской области в Подмосковье направились пусковые установки ракетных комплексов «Ярс» Тейковского ракетного соединения, техника которого участвует в параде уже 15 лет. Маршрут колонны традиционно проходит по федеральной трассе М7, уточнили журналисты.