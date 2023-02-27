8 автомобильных мостов построят в Москве до 2025 года

С 2011 года в столице построены 22 моста. Например, мост через канал имени Москвы в рамках реконструкции Ленинградского шоссе от МКАД до станции метро «Сокол»; новый Крылатский мост и Новый Карамышевский мост в рамках строительства участка Северо-Западной хорды, мост через Кожуховский затон (Кожуховский мост) к парку развлечений «Остров Мечты» и много других мостовых сооружений, которые имеют важное значение для развития транспортной инфраструктуры столицы. В планах до 2025 года — строительство еще восьми мостов. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Четыре из них находятся в проектировании, еще четыре — уже в активной стадии строительства, — отметил руководитель ведомства.

По его словам, уже ведется строительство моста через затон Новинки на территории АМО «ЗИЛ», строительство планируется завершить уже в этом году.

— Недавно ход работ осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Мост будет готов в середине этого года. Новый объект станет частью формируемой четырехполосной магистрали общей протяженностью около 11 километров. Открытие движения по этой магистрали имеет несколько преимуществ. Оно позволит улучшить транспортное обслуживание свыше 200 тысяч человек — жителей новых кварталов «Полуострова «ЗИЛ» и прилегающих территорий, а также создать альтернативный маршрут от Симоновской набережной до Южнопортового района. Это значительно снизит нагрузку на Третье транспортное кольцо (ТТК), Варшавское шоссе и проспект Андропова, — говорит Рафик Загрутдинов.