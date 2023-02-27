В Москве открыли Единый центр поддержки участников СВО и их семей

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова открыли Единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Фото: Агентство "Москва" Агентство "Москва"

«В соответствии с поручением президента в Москве с октября месяца создана система оказания социальной помощи семьям военнослужащих и мобилизованных. Сейчас открывается новый центр, который охватывает своими услугами не только семьи военнослужащих, но и самих участников СВО. Здесь можно получить все услуги - начиная от психологической помощи, юридической поддержки, реабилитации и, конечно, образование, поиск новой работы. Главное, надеюсь, что в этом центре будет создана душевная, домашняя атмосфера, и здесь будет тепло и уютно, и здесь соберутся люди, которые искренне хотят помочь», - сказал Собянин.

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Кроме того, мэр отметил, что к работе по оказанию поддержки участникам СВО нужно привлекать общественные организации.

«Здесь (в центре - прим. Агентства «Москва») должны работать и общественные организации, в том числе и ветеранские организации. Синергия общественной организации, волонтерского движения, городских услуг и возможностей должны создать атмосферу, которая поможет семьям военнослужащих чувствовать себя незабытыми», - пояснил он.

В свою очередь Татьяна Голикова напомнила, что в соответствии с поручением президента РФ создается государственный фонд поддержки ветеранов СВО.

«Но работа коснется не только ветеранов СВО. Как сказал Сергей Семенович, это и семьи погибших участников СВО, и те, кто сегодня там - на передовой, и те, кто вернулся, и их семьи. Позже, когда мы отработаем соответствующие технологии, мы распространим это на других ветеранов боевых действий, Великой Отечественной войны. Все они будут при нашем внимании», - сказала она.

Голикова добавила, что в настоящее время готовится проект указа президента по созданию государственного фонда.

«Москва - один из субъектов Российской Федерации, который первый организовал центр поддержки мобилизованных, который сейчас трансформировался в эту структуру, в которой мы сегодня находимся. И, что важно, здесь отрабатываются все технологии поддержки, технологии оказания помощи, которые потом могут тиражироваться на всю страну», - добавила зампред правительства.

По ее словам, в течение 2023 года будет вестись работа по апробации данного проекта на всю страну, уже есть определенные наработанные технологии и стандарты.

«Наверное, мы с Сергеем Семеновичем подумаем, как можно было бы организовать обучение, чтобы вне зависимости от того, куда человек передвигался, ему была бы оказана и в другом регионе аналогичная поддержка», - отметила Голикова.

Центр поддержки расположен в районе Филевский Парк по адресу: Береговой проезд, д. 8, стр. 2. Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, центр будет работать на постоянной основе. В новом городском учреждении участники СВО и члены их семей могут получить необходимую информацию и комплексную помощь, включая оформление социальных пособий и льгот, предоставление иных мер соцподдержки; психологическую поддержку и психотерапевтические услуги; юридическую помощь; поддержку в вопросах реабилитации, протезирования и подбора технических средств реабилитации; помощь в подборе программ адаптации, в переобучении и в дальнейшем трудоустройстве.

Кроме того, в центре создана междисциплинарная комиссия для рассмотрения индивидуальных случаев по вопросам реабилитации, медико-технической экспертизе технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий.

В центре оборудованы помещения для встреч с персональными координаторами, для оказания первичной психологической помощи и для юридических консультаций, медиагостиная, зона развития карьеры и трудоустройства, мультифункциональный конференц-зал, кафе и детская игровая комната, зона адаптации - выставка, знакомящая с вариантами приспособления городской среды под нужды маломобильного человека. Также здесь работает библиотека и создана комната психологической разгрузки.

В августе 2023 года планируется ввести в строй вторую очередь центра, в котором будет размещена зона выдачи технических средств реабилитации, спортивные залы и помещения для общения по интересам.