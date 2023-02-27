В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

В Москве открыты уже 63 фермерских ярмарки

Вести Подмосковьяиещё 2

Количество межрегиональных ярмарок в Москве выросло до 63. Они работают почти во всех районах столицы, что дает возможность москвичам и гостям города приобрести качественную фермерскую продукцию из регионов России и других стран СНГ. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В Москве открыты уже 63 фермерских ярмарки
Фото: Официальный сайт мэра МосквыОфициальный сайт мэра Москвы

«Межрегиональные ярмарки работают круглый год. Благодаря тому, что там представлены товары из разных уголков России и других стран СНГ, у москвичей даже зимой есть возможность приобрести качественные фермерские продукты — фрукты и овощи, мясо и рыбу, сыры и колбасы, мед, привезенный прямо с пасек, и многое другое. Вместе с числом площадок растет и количество предпринимателей — в 2022-м их стало больше примерно на 10 процентов. Сейчас в ярмарках участвуют производители из Калмыкии, Иркутской и Астраханской областей, Камчатского и Красноярского края — всего из 46 регионов», — сообщила Сергунина.

Сообщается, что новые ярмарочные площадки открылись районах Сокольники, Хорошевский, Чертаново Северное, Тимирязевский, Крылатское, Западное Дегунино, Люблино. Их павильоны оформлены в различных стилях — от неорусского и крымского до стиля ампир. В торговых помещениях установлены системы вентиляции и отопления, что обеспечивает комфортные условия для фермеров и посетителей павильонов.

На всех столичных ярмарках представлен огромный ассортимент сельхозпродукции. Помимо традиционных продуктов здесь можно купить различную выпечку и кондитерские изделия, бакалею, разнообразные виды меда и даже вяленые сосновые шишки.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий