В Москве открыты уже 63 фермерских ярмарки

Количество межрегиональных ярмарок в Москве выросло до 63. Они работают почти во всех районах столицы, что дает возможность москвичам и гостям города приобрести качественную фермерскую продукцию из регионов России и других стран СНГ. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
«Межрегиональные ярмарки работают круглый год. Благодаря тому, что там представлены товары из разных уголков России и других стран СНГ, у москвичей даже зимой есть возможность приобрести качественные фермерские продукты — фрукты и овощи, мясо и рыбу, сыры и колбасы, мед, привезенный прямо с пасек, и многое другое. Вместе с числом площадок растет и количество предпринимателей — в 2022-м их стало больше примерно на 10 процентов. Сейчас в ярмарках участвуют производители из Калмыкии, Иркутской и Астраханской областей, Камчатского и Красноярского края — всего из 46 регионов», — сообщила Сергунина.
Сообщается, что новые ярмарочные площадки открылись районах Сокольники, Хорошевский, Чертаново Северное, Тимирязевский, Крылатское, Западное Дегунино, Люблино. Их павильоны оформлены в различных стилях — от неорусского и крымского до стиля ампир. В торговых помещениях установлены системы вентиляции и отопления, что обеспечивает комфортные условия для фермеров и посетителей павильонов.
На всех столичных ярмарках представлен огромный ассортимент сельхозпродукции. Помимо традиционных продуктов здесь можно купить различную выпечку и кондитерские изделия, бакалею, разнообразные виды меда и даже вяленые сосновые шишки.