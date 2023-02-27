В Москве открыты уже 63 фермерских ярмарки

«Межрегиональные ярмарки работают круглый год. Благодаря тому, что там представлены товары из разных уголков России и других стран СНГ, у москвичей даже зимой есть возможность приобрести качественные фермерские продукты — фрукты и овощи, мясо и рыбу, сыры и колбасы, мед, привезенный прямо с пасек, и многое другое. Вместе с числом площадок растет и количество предпринимателей — в 2022-м их стало больше примерно на 10 процентов. Сейчас в ярмарках участвуют производители из Калмыкии, Иркутской и Астраханской областей, Камчатского и Красноярского края — всего из 46 регионов», — сообщила Сергунина.