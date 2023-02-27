Москвичи раскритиковали один из первых больших ТЦ в столице

Один из первых больших торговых центров (ТЦ) в столице раскритиковали москвичи в комментариях под фотографиями площади перед Курским вокзалом. Администраторы сообщества « Москва - воспоминания Детства» во «ВКонтакте» сравнили виды площади в 1958 и 2015 годах.

«Как было уютно, симпатично-родственно, как у всех вокзалов других городов. А соорудили невесть какое современно-уродливое здание», «Такое красивое здание вокзала закрыли магазином», «Изуродовали площадь! Как раньше было хорошо!» «Раньше было намного красивее. Глыба совершенно лишняя», «Снести бы это недоразумение — "Атриум"», — прокомментировали юзеры.

Некоторые пользователи объяснили, что фасад здания Курского вокзала был переделан в 1970-х годах, когда вместо него соорудили стеклянную пристройку в современном стиле. Это произошло еще до строительства «Атриума», но внутри самого вокзала еще можно увидеть его кирпичные старые залы. Юзеры отметили, что им бы хотелось вернуть старый вид Курского вокзала и убрать «вечно немытую» стеклянную конструкцию.