В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Москвичи раскритиковали один из первых больших ТЦ в столице

Мослента

Один из первых больших торговых центров (ТЦ) в столице раскритиковали москвичи в комментариях под фотографиями площади перед Курским вокзалом. Администраторы сообщества «Москва - воспоминания Детства» во «ВКонтакте» сравнили виды площади в 1958 и 2015 годах.

Москвичи раскритиковали один из первых больших ТЦ в столице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как было уютно, симпатично-родственно, как у всех вокзалов других городов. А соорудили невесть какое современно-уродливое здание», «Такое красивое здание вокзала закрыли магазином», «Изуродовали площадь! Как раньше было хорошо!» «Раньше было намного красивее. Глыба совершенно лишняя», «Снести бы это недоразумение — "Атриум"», — прокомментировали юзеры.

Некоторые пользователи объяснили, что фасад здания Курского вокзала был переделан в 1970-х годах, когда вместо него соорудили стеклянную пристройку в современном стиле. Это произошло еще до строительства «Атриума», но внутри самого вокзала еще можно увидеть его кирпичные старые залы. Юзеры отметили, что им бы хотелось вернуть старый вид Курского вокзала и убрать «вечно немытую» стеклянную конструкцию.

Ранее в сети обсудили столичный вокзал из фильма «Служебный роман». Одна из сцен известной картины была снята на Ярославском вокзале в Москве.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий