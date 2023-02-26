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27 минут назад

Названы самые дешевые арендные квартиры в Москве

Мир24

Самой дешевой арендной квартирой в старой Москве является однушка в Перово, за которую просят 25 тысяч рублей в месяц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Инком-Недвижимости».

Названы самые дешевые арендные квартиры в Москве
Фото: МТРК «МИР» / Игорь МедведевМТРК «МИР» / Игорь Медведев

Эксперты изучили предложения в старых границах Москвы, исключая Зеленоградский округ, и составили список из пяти самых бюджетных вариантов. В их числе также квартиры в районах Западное Дегунино (САО), Восточное Измайлово (ВАО), Зябликово (ЮАО) и Кузьминки (ЮВАО). Отмечается, что все адреса находятся в пешей доступности от станций метро, меблированы и укомплектованы бытовой техникой.

Ранее другое исследование оказало, что на долгий срок в России, как правило, сдаются однокомнатные квартиры. При этом за последний год их стоимость выросла на 26%.

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