Названы самые дешевые арендные квартиры в Москве

Самой дешевой арендной квартирой в старой Москве является однушка в Перово, за которую просят 25 тысяч рублей в месяц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Инком-Недвижимости».

Фото: МТРК «МИР» / Игорь Медведев МТРК «МИР» / Игорь Медведев

Эксперты изучили предложения в старых границах Москвы, исключая Зеленоградский округ, и составили список из пяти самых бюджетных вариантов. В их числе также квартиры в районах Западное Дегунино (САО), Восточное Измайлово (ВАО), Зябликово (ЮАО) и Кузьминки (ЮВАО). Отмечается, что все адреса находятся в пешей доступности от станций метро, меблированы и укомплектованы бытовой техникой.