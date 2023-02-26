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28 минут назад

В Москве перекрыли движение по внешней стороне ТТК из-за аварии

ТАССиещё 7

Автомобильное движение перекрыли полностью по внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве. Такое решение было принято в связи с тем, что в Лефортовском тоннеле грузовой автомобиль столкнулся с другим автомобилем, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В Москве перекрыли движение по внешней стороне ТТК из-за аварии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Лефортовском тоннеле грузовой автомобиль столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто", - говорится в сообщении.

Со своей стороны в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что, предварительно, пострадавших в результате ДТП нет.

Новости Москвы,МВД России,
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