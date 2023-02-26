В Москве перекрыли движение по внешней стороне ТТК из-за аварии

Автомобильное движение перекрыли полностью по внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве. Такое решение было принято в связи с тем, что в Лефортовском тоннеле грузовой автомобиль столкнулся с другим автомобилем, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В Лефортовском тоннеле грузовой автомобиль столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто", - говорится в сообщении.
Со своей стороны в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что, предварительно, пострадавших в результате ДТП нет.