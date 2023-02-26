Собянин назвал Москву одним из самых зеленых мегаполисов

"В бытующем представлении большой город – не место для редких растений и животных. Это кажется вполне логичным: высокая численность населения, техногенная нагрузка, плотная застройка. Казалось бы, точно не до редких птичек. На самом деле это не так", – написал мэр в своем телеграм-канале.