Комплекс городского хозяйства Москвы: на водоемах стало опасно выходить на лед

Переменчивая погода, оттепели, заморозки привели к тому, что лед на водной акватории изменил структуру и представляет угрозу. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы .

Ежедневно патрулируют столичные водоемы до 70 спасателей. Они беседуют с горожанами и следят за тем, чтобы дети не находились у воды без сопровождения взрослых, а владельцы собак не отпускали своих питомцев гулять возле водоемов. В случае ЧП приходят на помощь. Для этого есть все необходимое оборудование: суда на воздушной подушке, подвижные спасательные посты, водолазный автомобиль, устройства спасения из ледяной полыньи, телескопические "удочки".