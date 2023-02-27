В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
7 минут назад

Комплекс городского хозяйства Москвы: на водоемах стало опасно выходить на лед

Российская Газетаиещё 3

Переменчивая погода, оттепели, заморозки привели к тому, что лед на водной акватории изменил структуру и представляет угрозу. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Комплекс городского хозяйства Москвы: на водоемах стало опасно выходить на лед
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В столице усилен контроль соблюдения правил безопасности в районах столичных рек и водоемов из-за оттепели.

Ежедневно патрулируют столичные водоемы до 70 спасателей. Они беседуют с горожанами и следят за тем, чтобы дети не находились у воды без сопровождения взрослых, а владельцы собак не отпускали своих питомцев гулять возле водоемов. В случае ЧП приходят на помощь. Для этого есть все необходимое оборудование: суда на воздушной подушке, подвижные спасательные посты, водолазный автомобиль, устройства спасения из ледяной полыньи, телескопические "удочки".

Кстати, если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по номеру 112.

Новости Москвы,Безопасность,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий