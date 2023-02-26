В Москве усилили патрулирование спасателями водоемов

"Спасательные подразделения держат на особом контроле соблюдение правил безопасности в районах городских рек и водоемов, ведется их круглосуточное патрулирование, задействовано более 20 судов на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 км/ч", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.