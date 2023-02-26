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1 час назад

В Москве усилили контроль соблюдения правил безопасности возле водоемов из-за оттепели

ТАСС

Власти Москвы приняли решение усилить контроль соблюдения правил безопасности в районах столичных рек и водоемов из-за оттепели. Об этом сообщили в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В Москве усилили патрулирование спасателями водоемов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Спасательные подразделения держат на особом контроле соблюдение правил безопасности в районах городских рек и водоемов, ведется их круглосуточное патрулирование, задействовано более 20 судов на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 км/ч", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

На данный момент специалисты на регулярной основе проводят замеры толщины льда. Под постоянным наблюдением находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах. Спасатели беседуют с отдыхающими у рек и водоемов, выявляют детей без сопровождения взрослых.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Правительство Москвы,
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