В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
19 минут назад

Москвичей предупредили о снеге, дожде и гололедице 25 и 26 февраля

Вечерняя Москва

Снег, дождь, гололед и ветер до 15 метров в секунду ожидаются в Москве на выходных. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Москвичей предупредили о снеге, дожде и гололедице 25 и 26 февраля
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Просим автомобилистов быть предельно внимательными в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, — говорится в сообщении.

Уточняется, что неблагоприятные погодные условия ожидаются в городе до конца суток 25 февраля и в первой половине дня 26 февраля. Горожан призвали не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили из-за сильного ветра, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада в Москве.

В субботу до конца дня в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда.

До конца выходных в столице ожидается оттепель. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, теплая погода сохранится до начала новой недели.

Новости Москвы,Александр Шувалов,Петр Бирюков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий