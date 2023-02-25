Москвичей предупредили о снеге, дожде и гололедице 25 и 26 февраля

Снег, дождь, гололед и ветер до 15 метров в секунду ожидаются в Москве на выходных. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Просим автомобилистов быть предельно внимательными в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, — говорится в сообщении.

Уточняется, что неблагоприятные погодные условия ожидаются в городе до конца суток 25 февраля и в первой половине дня 26 февраля. Горожан призвали не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили из-за сильного ветра, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада в Москве.

В субботу до конца дня в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда.