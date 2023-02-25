Собянин сообщил, что за 10 лет в Москве появилось 45 новых ООПТ

В состав природного комплекса были включены участки долины реки Лихоборки общей площадью 23,31 гектара. В речной долине обитают редкие для столицы огарь, европейский крот и озерная лягушка. Кроме того, здесь можно увидеть лазоревку, воробья, синицу и зеленушку. На пролете или кормлении встречаются обыкновенная пустельга, камышница, коростель и белоспинный дятел.