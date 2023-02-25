В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
7 минут назад

Собянин сообщил, что за 10 лет в Москве появилось 45 новых ООПТ

Вечерняя Москва

Принято решение об образовании особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения «Ландшафтный заказник «Долина реки Лихоборки». Соответствующее постановление в субботу, 25 февраля, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин сообщил, что за 10 лет в Москве появилось 45 новых ООПТ
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В состав природного комплекса были включены участки долины реки Лихоборки общей площадью 23,31 гектара. В речной долине обитают редкие для столицы огарь, европейский крот и озерная лягушка. Кроме того, здесь можно увидеть лазоревку, воробья, синицу и зеленушку. На пролете или кормлении встречаются обыкновенная пустельга, камышница, коростель и белоспинный дятел.

Всего с 2012 года было образовано 45 новых особо охраняемых природных территорий, включая новую ООПТ «Долина реки Лихоборки». Общее количество особо охраняемых природных территорий в Москве достигло 146, их общая площадь составила около 20 тысяч гектаров, передает официальный сайт мэра Москвы.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал «Вечерней Москве» как развивается «Парк Яуза» в Северном Медведкове.

Новости Москвы,Алексей Шапошников,Сергей Собянин,Мосгордума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий