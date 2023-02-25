Дептранс предупредил о возможных задержках наземного транспорта

Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта на дорогах столицы. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада в Москве.

В субботу до конца дня в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда.

До конца выходных в столице ожидается оттепель. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, теплая погода сохранится до начала новой недели.