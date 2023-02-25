Дептранс предупредил о возможных задержках в движении наземного транспорта из-за непогоды

В движении наземного транспорта столицы из-за непогоды могут возникать задержки, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», - говорится в сообщении.

В ведомстве попросили пассажиров быть внимательными и слушать объявления водителей.