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1 час назад

Дептранс предупредил о возможных задержках в движении наземного транспорта из-за непогоды

Агентство «Москва»иещё 2

В движении наземного транспорта столицы из-за непогоды могут возникать задержки, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», - говорится в сообщении.

В ведомстве попросили пассажиров быть внимательными и слушать объявления водителей.

Ранее пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве сообщала, что до конца субботы, 25 февраля в столице ожидается снег, переходящий в мокрый снег, дождь, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололедица.

Новости Москвы,МЧС России,
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