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1 час назад

Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада

Вечерняя Москва

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в круглосуточном режиме. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил до 4 сантиметров, за день выпадет еще до двух сантиметров снега, в ночь на 26 февраля снегопад может усилиться. В уборке задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, — сказал он.

По словам Бирюкова, в течение светового дня проводится очистка от наледи и снега на скатных кровлях многоквартирных жилых домов, водосборных желобах, фасадах зданий и воронок водостоков, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До конца выходных в столице ожидается оттепель. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, теплая погода сохранится до начала следующей недели.

Кроме того, синоптик в разговоре с «ВМ» рассказал, стоит ли ожидать осадков в течение выходных. Специалист предупредил, что атмосферное давление составит около 737 миллиметров ртутного столба.

Новости Москвы,Александр Шувалов,Петр Бирюков,
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