С 1 по 5 марта в Московском зоопарке состоится традиционная «Кошачья неделя», приуроченная к Международному дню кошек. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Мероприятие завершится специальной программой, которая пройдет в воскресенье, 5 марта. Бесплатно попасть на нее смогут победители квеста, который будет проводиться с 1 по 4 марта в зоопарке.

Участвовать могут все желающие. Программа рассчитана на взрослых и детей старше девяти лет.

Желающим дадут маршрут с загадками, отсылающими к различным обитателям зоосада. Кроме того, у вольеров будут таблички с дополнительными заданиями, передает официальный сайт мэра Москвы.