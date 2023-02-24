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1 час назад

Музей Победы посетили восемь тысяч человек 23 февраля

Вечерняя Москва

В День защитника Отечества восемь тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы. В этот день вход в музей был бесплатным для всех мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Музей Победы посетили восемь тысяч человек 23 февраля
Фото: Пресс-служба Музея ПобедыПресс-служба Музея Победы

— Уверены, экскурсии, мастер-классы, кинопоказы, концерты были интересны нашим посетителям. Выбрать занятие по душе могли и взрослые, и дети, — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля «Кино на службе Отечеству» прошли четыре бесплатных кинопоказа, а также творческие встречи с режиссерами. К примеру, свой документальный фильм «Просто жизнь» зрителям представил российский актер Иван Охлобыстин. Он вместе с супругой Оксаной, дочерью Варварой и зятем Георгием помогают ополченцам Донбасса.

Гостям мероприятия также представили однодневную выставку военных реликвий, найденных поисковым объединением «Тризна» во время раскопок на местах боев в Московской, Псковской и Тверской областях.

23 февраля в Музее Победы состоялась премьера документального фильма донецкого режиссера Владимира Аграновича «Донбасс. Признанный». Кинокартина повествует о людях, которые делают все возможное, чтобы приблизить победу в спецоперации и вернуть Донбасс в Россию.

Новости Москвы,Иван Охлобыстин,
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