Музей Победы посетили восемь тысяч человек 23 февраля

В День защитника Отечества восемь тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы. В этот день вход в музей был бесплатным для всех мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Фото: Пресс-служба Музея Победы Пресс-служба Музея Победы

— Уверены, экскурсии, мастер-классы, кинопоказы, концерты были интересны нашим посетителям. Выбрать занятие по душе могли и взрослые, и дети, — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля «Кино на службе Отечеству» прошли четыре бесплатных кинопоказа, а также творческие встречи с режиссерами. К примеру, свой документальный фильм «Просто жизнь» зрителям представил российский актер Иван Охлобыстин. Он вместе с супругой Оксаной, дочерью Варварой и зятем Георгием помогают ополченцам Донбасса.

Гостям мероприятия также представили однодневную выставку военных реликвий, найденных поисковым объединением «Тризна» во время раскопок на местах боев в Московской, Псковской и Тверской областях.