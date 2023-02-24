Движение ограничат в районе площади Савеловского вокзала с 27 февраля

В связи с проведением строительных работ на разных участках в районе площади Савеловского вокзала с 27 февраля для проезда будет недоступна одна полоса. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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«С 27 февраля до 10 апреля в районе площади Савеловского вокзала на разных участках будет недоступна одна полоса для проезда. Это связано с проведением строительных работ», - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 27 февраля по 27 марта будет полностью закрыта для движения одна полоса на площади Савеловского вокзала в районе д. 5, стр. 5 по ул. Сущевский вал. 27 февраля с 1:30 до 5:30 и 28 февраля с 1:30 до 5:30 перекроют одну полосу в районе выхода №1 станции метро «Савеловская», а с 1 по 6 марта на этом же участке одну полосу закроют для движения и обустроят временные уширения.