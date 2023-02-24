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43 минуты назад

Сергей Собянин подвел итоги работы московского транспорта в 2022 году

Вечерняя Москва

Столичные власти подвели итоги работы транспортного комплекса за прошлый год и обсудили задачи на 2023-й. Отмечается, что поставленные задачи Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы» в 2022-м были выполнены в полном объеме. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Собянин подвел итоги работы московского транспорта в 2022 году
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Главной тенденцией 2022 года стало возрождение популярности городского транспорта.Так, по результатам прошлого года среднесуточное число поездок в рабочие дни на общественном транспорте выросло на 580 тысяч, или на четыре процента, по сравнению с 2021-м.

Все больше жителей столицы предпочитают метро, а также Московские центральные диаметры, трамваи и электробусы для ежедневных поездок по городу.

По оценкам профильных специалистов, по темпам восстановления пассажиропотока на городском общественном транспорте после коронавирусной пандемии Москва стала первой в Европе и вошла топ-3 городов мира, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале февраля мэр Москвы пригласил президента России Владимира Путина на открытие Большой кольцевой линии. Тогда глава города подчеркнул, что открытие новой ветки станет серьезным подспорьем для развития столичной подземки, а также позволит разгрузить другие линии метрополитена и наземный общественный транспорт.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Владимир Путин,Правительство Москвы,
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