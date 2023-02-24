Собянин подвел итоги работы московского транспорта в 2022 году

Столичные власти подвели итоги работы транспортного комплекса за прошлый год и обсудили задачи на 2023-й. Отмечается, что поставленные задачи Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы» в 2022-м были выполнены в полном объеме. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Главной тенденцией 2022 года стало возрождение популярности городского транспорта.Так, по результатам прошлого года среднесуточное число поездок в рабочие дни на общественном транспорте выросло на 580 тысяч, или на четыре процента, по сравнению с 2021-м.
Все больше жителей столицы предпочитают метро, а также Московские центральные диаметры, трамваи и электробусы для ежедневных поездок по городу.
По оценкам профильных специалистов, по темпам восстановления пассажиропотока на городском общественном транспорте после коронавирусной пандемии Москва стала первой в Европе и вошла топ-3 городов мира, передает официальный сайт мэра Москвы.
В начале февраля мэр Москвы пригласил президента России Владимира Путина на открытие Большой кольцевой линии. Тогда глава города подчеркнул, что открытие новой ветки станет серьезным подспорьем для развития столичной подземки, а также позволит разгрузить другие линии метрополитена и наземный общественный транспорт.