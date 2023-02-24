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18 минут назад

Названо местоположение самых древних дубов в Москве

Мослента

Местоположение самых древних дубов в столице назвал один из авторов группы «Неизвестная Москва. Истории, легенды» в социальной сети «ВКонтакте». Речь о Терлецком парке.

Названо местоположение самых древних дубов в Москве
Фото: МослентаМослента

«На востоке Москвы, в Ивановском районе, находится парк, называемый местными жителями дубравой. Общая площадь этой лесопарковой зоны более 141 гектара. Там растут самые древние дубы в Москве — им более 300 лет, а отдельным реликтовым деревьям уже 500 лет», — поделился рассказчик.

Автор отметил, что в Терлецом парке много полян и разнообразных площадок для отдыха, а часть его территории является памятником садово-паркового искусства XVIII века. Особенно живописны, по словам рассказчика, Терлецкие пруды, которых в парке пять.

«Терлецкий парк прекрасен и притягательно мистичен. Особенно хорош он на закате, когда тишина обволакивает все вокруг. От красоты пейзажа становится спокойно и тепло», — отметил автор.

Одна из подписчиц интернет-сообщества призналась, что описание места не оставило ее равнодушной, и она решила полюбоваться древнейшими дубами Москвы незамедлительно.

Ранее было названо местоположение посаженного летчиком-космонавтом Юрием Гагариным дуба в Москве. Он сделал это сразу после своего полета в космос.

Новости Москвы,Юрий Гагарин,
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