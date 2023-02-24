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14 минут назад

Движение на Кольцевой линии московского метро восстановлено

Вечерняя Москва

Восстановлено движение на Кольцевой линии московского метро после падения пассажира на пути. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Движение на Кольцевой линии московского метро восстановлено
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Движение на Кольцевой линии осуществляется в соответствии с графиком, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что на пути упал человек, из-за чего были увеличены интервалы следования поездов.

10 февраля на центральном участке Арбатско-Покровской линии произошел похожий случай. Человек упал на рельсы, из-за этого интервалы движения поездов были временно увеличены. Позже стало известно, что движение на линии удалось ввести в график.

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