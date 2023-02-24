Движение на Кольцевой линии московского метро восстановлено

Восстановлено движение на Кольцевой линии московского метро после падения пассажира на пути. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Движение на Кольцевой линии осуществляется в соответствии с графиком, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что на пути упал человек, из-за чего были увеличены интервалы следования поездов.