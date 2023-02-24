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1 час назад

Новый электробусный парк скоро откроется в районе Митино

Вечерняя Москваиещё 2

В ближайшее время в районе Митино откроется второй высокотехнологичный электробусный парк. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Новый электробусный парк откроется в районе Митино
Фото: Telegram / Дептранс МосквыTelegram / Дептранс Москвы

Благодаря данному объекту в Митине впервые будут запущены электробусные маршруты. Жителей более 20 районов сможет перевозить современный и комфортный наземный городской транспорт.

Так, новый парк будет обслуживать 29 маршрутов в СЗАО и САО, которые переведут на электробусы. Их работу обеспечат свыше 200 современных зарядных постов. В общей сложности парк будет вмещать в себя 210 машин.

Введение в активную эксплуатацию экологичного транспорта предполагает существенное снижение негативного влияния на окружающую среду города, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Помимо этого, в Новой Москве открылся электробусный парк «Красная Пахра», который позволил организовать экологичные маршруты. Он стал первым в России и крупнейшим в Европе. Площадка представляет собой инновационный и уникальный комплекс, рассчитанный на хранение и обслуживание машин.

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