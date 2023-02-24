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1 час назад

Раскрыт адрес московского «Бродвея» времен СССР

Мослента

Адрес столичного «Бродвея» советских времен раскрыли в группе «Москва: История Москвы» социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что так улицу Горького (с 1990 года переименована снова в Тверскую, прим. Мосленты) прозвали представили молодежной субкультуры в СССР — стиляги — в 50-х годах.

Раскрыт адрес московского «Бродвея» времен СССР
Фото: ТАССТАСС

«Здесь гуляла молодежь, которая хотела быть как можно ближе к западной культуре: эти парни и девушки всегда выделялись из толпы, одевались ярко и модно, слушали музыку западных исполнителей», — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, у стиляг была особо популярна часть улицы, расположенная от Государственной Думы до Пушкинской площади. Променады по центру города они называли «хилять по Броду».

Ранее были раскрыты причины популярности «странных» скульптур на улицах столицы.

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