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8 минут назад

Венера и Юпитер показались в небе над Москвой и попали на видео

Мослента

Жители Москвы запечатлели на видео момент, когда в небе над столицей единовременно были видны Венера, Луна и Юпитер. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Сегодня на московском небе видна Луна, Юпитер (вверху) и Венера (внизу)», — подписали публикацию авторы канала.

Увиденное восхитило пользователей сети. «Очень красиво», «Это здорово», «Красотища», — прокомментировали юзеры.

Ранее жители столичного региона заметили в небе гало — редкое природное явление, при котором вокруг солнца образуются светлые и радужные круги.

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