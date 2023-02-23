Венера и Юпитер показались в небе над Москвой и попали на видео

Жители Москвы запечатлели на видео момент, когда в небе над столицей единовременно были видны Венера, Луна и Юпитер. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
«Сегодня на московском небе видна Луна, Юпитер (вверху) и Венера (внизу)», — подписали публикацию авторы канала.
Увиденное восхитило пользователей сети. «Очень красиво», «Это здорово», «Красотища», — прокомментировали юзеры.
Ранее жители столичного региона заметили в небе гало — редкое природное явление, при котором вокруг солнца образуются светлые и радужные круги.