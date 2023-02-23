Москвичей познакомят с историей столичной моды

В честь столетия со дня открытия в столице первого центра искусства моделирования одежды в Музее Москвы под кураторством искусствоведа Ксении Гусевой пройдет выставка «Дом моделей. Индустрия образов», рассказали «Мосленте» в пресс-службе музея. С историей московской моды можно будет познакомиться с 7 марта по 18 июня.

Фото: мослента мослента

Экспозиция расскажет, как в прошлом столетии развивалась концепция единой системы моделирования одежды для промышленного производства. В фокусе внимания — три ключевых для Москвы и всей страны «института одежды»: Ателье мод (1923–1925), Дом моделей на Сретенке (1934–1941) и Общесоюзный дом моделей одежды на Кузнецком мосту (1944–2002): каждый из них сыграл важную роль в становлении системы домов моделей одежды.

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За первые два десятилетия после Октябрьской революции Москва превратилась в столицу моды. Здесь открылось множество ведомств, главной задачей которых было массовое «переодевание» нового общества. Одно из нововведений — художественно-теоретические лаборатории при швейных предприятиях, которые задавали вектор развития моды и разрабатывали новые формы одежды для производства.

Посетители выставки узнают историю и структуру этих учреждений, принципы работы с промышленностью и общественностью, познакомятся с проектами известных модельеров — Надежды Макаровой, Веры Араловой, Вячеслава Зайцева, а также оставшихся в тени своих коллег мастеров.

«Дом моделей. Индустрия образов» — не просто ретроспектива столетней концепции дома моделей, но и попытка ответить на вопрос, как была устроена советская модная индустрия и могла ли эта система функционировать в условиях того времени.

Выставка объединит эскизы и проекты коллекций женской, мужской и детской одежды, многочисленные издания с выкройками, дающие представление об эволюции стиля, фотографии, теле- и видеохронику знаменитых показов. Кроме этого, там можно будет увидеть материалы из семейных архивов художников и частных коллекций.

В частности, в Музее Москвы будут выставлены вечернее платье Вячеслава Зайцева для певицы Аллы Пугачевой, поразившая Ива Сен-Лорана во время его приезда в Москву коллекция модельера Лины Телегиной, а также реконструированное специально для выставки «Дом моделей. Индустрия образов» знаменитое платье «Россия» художницы Татьяны Осмеркиной, получившее золотую медаль на Всемирной выставке в Осаке и принесшее Общесоюзному дому моделей одежды мировую славу.