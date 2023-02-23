Собянин: ТПУ «Рижская» объединит три маршрута МЦД и две станции метро

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина идет формирование ТПУ «Рижская»: здесь пройдут три линии МЦД и две линии метро. Для больше 200 тыс. жителей ближайших районов улучшится транспортная доступность. Пассажиры смогут строить множество маршрутов, пересаживаться на несколько видов городского транспорта и экономить время в пути» - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.