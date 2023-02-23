Собянин: ТПУ «Рижская» объединит три маршрута МЦД и две станции метро

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Рижская» в перспективе объединит три маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) и две станции Московского метрополитена. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Транспортно-пересадочный узел «Рижская» ждет масштабное обновление. Этот хаб объединит станции действующего второго маршрута Московских центральных диаметров, будущих третьего и четвертого маршрутов, а также две одноименные станции метро Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий. У пассажиров появится возможность строить множество альтернативных маршрутов. ТПУ сделает удобнее передвижение свыше 200 тыс. жителей трех районов: Мещанского, Алексеевского и Марьиной Рощи», - сообщил Сергей Собянин.
Как отметили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, создать узел с большим числом пересадок в центре Москвы - сложнейшая работа и с точки зрения проектирования самой транспортной инфраструктуры, и в части организации прилегающей территории для пассажиров.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина идет формирование ТПУ «Рижская»: здесь пройдут три линии МЦД и две линии метро. Для больше 200 тыс. жителей ближайших районов улучшится транспортная доступность. Пассажиры смогут строить множество маршрутов, пересаживаться на несколько видов городского транспорта и экономить время в пути» - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.