Режим работы городских учреждений изменится с 23 по 26 февраля

В праздничные выходные, с 23 по 26 февраля, многие городские службы и ведомства поменяют режим работы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

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«Режим работы изменится в поликлиниках, женских консультациях и аптеках департамента здравоохранения Москвы. Взрослые поликлиники будут принимать пациентов 23, 24 и 26 февраля с 9:00 до 16:00, а 25 февраля - с 9:00 до 18:00. Отделения помощи на дому с 23 февраля по 26 февраля будут работать с 9:00 до 18:00. Детские поликлиники 25 февраля будут открыты с 9:00 до 15:00. Женские консультации 23, 24 и 26 февраля будут принимать на базе одной из женских консультаций административного округа с 9:00 до 16:00. 25 февраля прием будет вестись во всех женских консультациях с 9:00 до 15:00, а в одной из округа - с 9:00 до 18:00», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что государственные ветеринарные клиники праздничные дни продолжат работать в обычном режиме. Записаться на прием можно онлайн на mos.ru, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» или по телефону контакт-центра для владельцев домашних животных: +7 (495) 612-04-25.

Районные центры госуслуг «Мои документы» 23 февраля будут открыты с 9:00 до 18:00, а флагманские офисы и дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 19:00. В этот день можно будет получить только услуги по заключению и расторжению брака, регистрации рождения, смерти, установлению отцовства, предоставлению доступа к порталам gosuslugi.ru и mos.ru, оформлению и выдаче карты москвича, оформлению карты болельщика.

Как поясняется в материале, центр госуслуг по работе с крупными застройщиками и госструктурами, а также по работе с органами исполнительной власти и дополнительные центры районов Восточный, Западное Дегунино и Южное Бутово 23 февраля не будут принимать посетителей. 24 февраля офисы вернутся к прежнему графику (районные - с 8:00 до 20:00, флагманы и дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00). Изменится график работы сотрудников ведомств, которые предоставляют услуги в офисах «Мои документы». График их работы можно найти на официальном сайте центров госуслуг.

Для дворцов бракосочетания выходными станут 23 и 24 февраля. На следующий день они заработают в обычном режиме, а в воскресенье и понедельник (26 и 27 февраля) будут закрыты. С 23 по 26 февраля подать заявление о заключении брака можно онлайн на портале государственных услуг или на mos.ru. Госпошлина составляет 350 рублей.

Уточняется, что архивно-информационный отдел Управления ЗАГС Москвы с 23 по 26 февраля работать не будет. Записаться в архивно-информационный отдел для выдачи справки об отсутствии факта государственной регистрации заключения брака также можно онлайн. В эти же дни будет закрыт читальный зал Центрального государственного архива.

Центры социального обслуживания с 23 по 26 февраля продолжат оказывать услуги гражданам, состоящим на надомном социальном обслуживании в соответствии с их индивидуальной потребностью. В выходные сюда можно будет отправить по электронной почте заявления и документы на комплексную реабилитацию людей с инвалидностью. Центры московского долголетия продолжат работать в обычном режиме (с 10:00 до 20:00). Семейные центры с 23 по 26 февраля будут закрыты. Получить экстренную социальную помощь или экстренную психологическую поддержку для ребенка, сообщить о жестоком обращении, угрозе его жизни и здоровью можно на круглосуточную горячую линию «Ребенок в опасности» по номеру 051.

Центр занятости населения «Моя работа» с 23 по 26 февраля не будет принимать посетителей. С 27 февраля отделы трудоустройства и флагманские центры вернутся к обычному режиму работы.

Парковка на всех московских улицах будет бесплатной с 23 по 25 февраля. 26 февраля городские парковки начнут работать по воскресному графику, а значит припарковаться бесплатно можно будет везде, кроме улиц, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумами останутся платными все праздничные дни. Получить разрешение на возврат эвакуированной машины в выходные можно будет в четырех пунктах МАДИ на спецстоянках. Они находятся по следующим адресам: проезд Одоевского, напротив вл. 3 (круглосуточно), проезд Энтузиастов, вл. 3 (круглосуточно), ул. Вагоноремонтная, д. 4а (круглосуточно), ул. Дубовая Роща, вл. 7а (с 10:00 до 22:00).

23 февраля закроется сервисный центр «Московский транспорт» на ул. Старая Басманная (д. 20, корп. 1), дополняется в материале. С 24 по 26 февраля разрешения на возврат автомобиля там можно будет получить в штатном режиме, с 8:00 до 20:00. Забрать автомобиль, получив разрешение, можно круглосуточно - все спецстоянки работают без выходных. Узнать о местонахождении эвакуированной машины можно по телефонам: +7 (495) 539-54-54 или 3210.

Кроме того, в праздники изменится режим работы общественного транспорта. 23 февраля сократится интервал движения поездов на Московском центральном кольце. В связи с массовыми мероприятиями составы будут курсировать каждые четыре минуты с 12:30 до полуночи.

Городские коммунальные службы в выходные перейдут на усиленный режим работы. Диспетчерские и аварийные службы продолжат работать круглосуточно. На дежурство выйдут аварийные бригады инженерных компаний и префектур. Усилят контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Получить практически все услуги в сфере ЖКХ можно в любой день не выходя из дома. Вызвать мастера можно по телефону единого диспетчерского центра: +7 (495) 539-53-53 или оставив заявку на портале mos.ru. Передать показания приборов учета электроэнергии, тепла и воды также можно онлайн. При запахе газа в доме необходимо позвонить по телефонам 104 или 112.