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16 минут назад

Москвичей предупредили о «желтом» уровне опасности на улице

Мослента

О «желтом» уровне погодной опасности на улице москвичей и жителей Подмосковья предупредили в Гидрометцентре России.

Москвичей предупредили о «желтом» уровне опасности на улице
Фото: МослентаМослента

«На дорогах местами гололедица. Период предупреждения — до 21:00 пятницы, 24 февраля», — говорится в сообщении метеорологов.

По прогнозу Гидрометцентра России, в День защитника Отечества москвичей ожидает переменная облачность.

«Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный 6-11 метров в секунду», — рассказали синоптики.

Ранее о погоде в Москве в четверг, 23 февраля, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, праздничный день порадует горожан солнцем.

Новости Москвы,Погода,Михаил Леус,
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