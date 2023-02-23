Москвичей предупредили о «желтом» уровне опасности на улице

О «желтом» уровне погодной опасности на улице москвичей и жителей Подмосковья предупредили в Гидрометцентре России.

Фото: Мослента Мослента

«На дорогах местами гололедица. Период предупреждения — до 21:00 пятницы, 24 февраля», — говорится в сообщении метеорологов.

По прогнозу Гидрометцентра России, в День защитника Отечества москвичей ожидает переменная облачность.

«Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный 6-11 метров в секунду», — рассказали синоптики.