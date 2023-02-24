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3 часа назад

Бесплатную экскурсию по выставке о жителях ДНР и ЛНР проведут в Музее Победы

Вечерняя Москваиещё 2

В столице в Музее Победы 24 февраля проведут бесплатную экскурсию по новой фотовыставке «Возвращение домой». Об этом сообщила пресс-служба музея.

Экскурсию по выставке о жителях ДНР и ЛНР проведут в Музее Победы
Фото: пресс-служба Музея Победыпресс-служба Музея Победы

Экспозиция заработала к праздничной дате — 23 Февраля. Начало программы запланировано на 15:00, на сайте музея следует пройти предварительную регистрацию.

На представленных снимках запечатлены пронзительные истории о разделенных семьях Донецкой и Луганской народных республик, члены которых впервые за много лет смогли увидеть друг друга благодаря освобождению территорий Донбасса.

— У любой войны много граней, и рассматривать ее можно с разных позиций. Но главная — это люди, через судьбы которых она проходит, — отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

Экспозиция будет работать до 31 марта.

В рамках первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» в Музее Победы состоятся восемь бесплатных показов.

Новости Москвы,Александр Школьник,
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