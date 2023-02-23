Шесть эстакад Северного дублера Кутузовского проспекта готовы на 95%

«Сегодня на Молодогвардейской транспортной развязке общая готовность эстакад приближается к 95%. Всего здесь возводится шесть эстакад, которые дадут возможность водителям транспортных средств продолжать движение в любом необходимом направлении», — заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.