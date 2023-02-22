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49 минут назад

МГИК предложил создать в столице порядка 1,6 тыс избирательных участков

Москва24иещё 2

В Москве хотят создать около 1,6 тысячи избирательных участков. Об этом рассказал заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

МГИК предложил создать в столице порядка 1,6 тыс избирательных участков
Фото:  портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На заседании МГИК он представил перечень участков.

"Мы предполагаем, пока по внесенному проекту решения нашей комиссии, образовать 1 668 участков с численностью более трех тысяч, которые как раз и потребуют последующего согласования с Центральной избирательной комиссией РФ", – уточнил Реут.

Сейчас в столице более 3,6 тысячи избирательных участков. Их количество хотят сократить по следующим причинам:

рост заинтересованности избирателей в участии в дистанционном электронном голосовании;

применение электронного списка избирателей;

появление права укрупнять избирательные участки у городов федерального значения, административных центров субъектов РФ и городов с более чем 500 тысяч избирателей.

Реут подчеркнул, что власти стараются обеспечить максимально комфортные условия для избирателей. Именно поэтому Мосгоризбирком считает необходимым объединить участки, чтобы сократить их число.

"Хочу подчеркнуть, что привычные для людей адреса мест голосований, в основном они не поменяются", – резюмировал он.

Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию подчеркнул, что президентские выборы в 2024 году в РФ пройдут в строгом соответствии с законом.

Он отметил, что выборы представляют собой подходы к решению разного рода задач, в числе которых социальные и экономические.

Новости Москвы,Дмитрий Реут,Владимир Путин,ЦИК России,Федеральное Собрание России,
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