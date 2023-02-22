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3 часа назад

Ограничения движения на ряде улиц в Хамовниках сняты

Агентство «Москва»иещё 1

В районе Хамовники сняты ограничения, которые временно вводились на ряде улиц 22 февраля. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ограничения движения на ряде улиц в Хамовниках сняты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все ограничения движения в районе Хамовники сняты», - говорится в материале.

Как уточняется, открыт съезд с ул. Хамовнический Вал на ул. Доватора. Кроме того, открыто движение на участках ул. Доватора, ул. 10-летия Октября, ул. 3-я Фрунзенская, ул. Ефремова, ул. Трубецкая, в пер. Хользунова, на дублере Комсомольского проспекта, а также в Проектируемом проезде №2309. Парковка в местах ограничений снова доступна.

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