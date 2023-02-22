Москвичей предупредили о сильных пробках

«Вечером ожидаем до восьми баллов — рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом. В связи с коротким рабочим днем час пик начнется раньше — примерно около 16:00», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что движение больше всего будет затруднено в центре, на ТТК, МКАД и магистралях по направлению в область. Также москвичам напомнили, что на некоторых улицах будет закрыт проезд для транспорта. В Дептрансе посоветовали по возможности пользоваться общественным транспортом, а за рулем соблюдать скоростной режим, дистанцию и не отвлекаться на телефон.