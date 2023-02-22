Москвичам рассказали о работе городских служб в праздничные дни

В период с 23 по 26 февраля все городские службы перейдут на усиленный режим работы. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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— Диспетчерские и аварийные службы продолжат работать круглосуточно. Дежурить будут аварийные бригады инженерных компаний и префектур, — говорится в сообщении.

Также в городе в усиленном режиме будут контролировать работу электросетевых объектов, соблюдать меры противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. В праздничные дни можно будет получить практически все услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства с помощью сервиса «Вызов мастера» на портале mos.ru. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в эти дни также будет доступен суперсервис «Переезд в Москве».

Как стало известно, 22 и 23 февраля интервал движения на Московском центральном кольце (МЦК) будет сокращен. На время праздничных мероприятий между поездами будет перерыв в четыре минуты. 22 февраля ограничения будут действовать с 07:30 до 21:00, а 23 февраля — с 12:30 до 00:00.